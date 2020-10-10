Cumhuriyet yazarı Şükran Soner: Damat, hedefi 1 haftada tutturdu!

Cumhuriyet yazarı Şükran Soner, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomik Program'da (YEP) 2022'de doların 7.88 olacağına yönelik öngörüye işaret ederek, "Ekonominin çıplak yüzü rakamsal verileri değiştirmenin de olanağı yoktu. Sonuç olarak ekonominin tıkırında yürümekte olduğu gibi bir vurgulamanın yapılabilmesi söz konusu olamadığından kamuoyu algısı üzerinde oynayabilmek ancak gündem önceliklerini, gelişme tablolarını değiştirmekle olası gözüküyordu" diye yazdı.

Kamu denetimi raporları sonuçlarının, borçların ve yabancı para ile katlanan yükümlülüklerin verilerine ilişkin haberlerin yapılmasının suç sayıldığını belirten Şükran Soner, "Borçların, yükümlülüklerin rakamlarının borç sahibi bizler tarafından bilinmemesinin formülleri türetilmiş.. Yetmemiş gözü kara borç üstüne borç eklenecek harcamalarda patlamalar yaşanıyor. Yetmez örtülü ödeneklerden, gizlenen ödemeler, gizlenen seçmen satın alma, yeni kadrolar oluşturma adına harcamalar kalemlerinde tuzak üzerine tuzak yeni yollar bulunuyor. Satılmadık kaynak, değeri ara ki bulasın.." ifadelerini kullandı.

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