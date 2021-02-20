Cumhuriyet yazarı Şükran Soner: AKP kongreleri neden zorunlu canlı yayında?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, basın özgürlüğünün katledilmesinin, güdümlü gönüllü basın organlarının çok ötesinde, yaratılmış çok ciddi ve ürkütücü bir tehdidin sonucu olduğunu belirterek, "Saatleri önceden belirlenmiş programların yayın akışları içinde, çok yaşamsal değerde sorunların bilgilendirilmeleri, olayların verilmesinin akışları içinde.. Yayınlar, bıçakla kesilir gibi kesiliveriyor; çok önemli gelişmelerin, olayların, tartışmaların yayın akışları kesiliveriyor.. Bazen programların, bütünlüğünü bile kapsar biçimde iptalleri yaşanıyor.." diye yazdı.

Uluslararası önemli toplumsal gelişmelerin, depremden hortuma sıcak olaylarda bile canlı yayın akışlarının kesilmesine dikkat çeken Şükran Soner, "Bana son haftanın haberleri içinde, en çok şehitlerimizin katledildiği haberler üzerinden canlı yayınlardan bile yapılabilen kesintiler battı.. Bugünkü köşe yazımın başlığına taşımak gereğini duydum.." ifadelerini kullandı.

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