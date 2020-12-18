Cumhuriyet yazarı Söğüt'ten Ebubekir Sofuoğlu ve iktidara: Sizin, fuhuş diye tanımladığınız şey özgürlüktür

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, üniversitelere fuhuş yuvası diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na ilişkin olarak, "O profesöre ve onun nezdinde tüm iktidara; 'Sizin, fuhuş diye tanımladığınız şey özgürlüktür. Size ne! Gençler evde, sokakta kampusta diledikleri gibi yaşar, düşünür ve sevişir' diyebilmek gerekir." görüşünü savundu.

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Söğüt yazısında, "Çağdaş' bir ülkeyi ve hayatı topyekûn fuhuş yuvası olarak gören bu iktidar ahlakının hâkim olduğu bu düzende... Yobaz bir profesörün aklından geçeni söylerken takındığı fütursuzluğa cesaret veren, iktidarın dili ve niyetidir. Ofisinin penceresinden bakıp, vapurdan inen insanların hayat tarzını onaylamadığını ama karışmadığını da söyleyebilen bir liderin önderliğinde tehlikeli ve tehditkâr bir şekilde yeniden biçimlenen ahlak, hem sokaktaki insanı hem de akademideki hocayı aynı ölçüde dönüştürür. Ve biz sorunun kaynağına bakmaz, sonuçlarıyla ilgilenmekle yetinirsek, bir densiz profesör gider yerine yenisi gelir. Önemli olan yobazlığın açtığı o yolu ilerlenebilir bir yol olmaktan akıl, mantık ve tercihlerle men edebilmektedir." düşüncesini dile getirdi.