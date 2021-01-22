Cumhuriyet yazarı Söğüt: Sizin regl konusundaki toleransınız nereye kadar?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, oyuncu Ceyda Düvenci’nin kızının ilk kez regl olduğunu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelen regl tartışmasına ilişkin olarak,. En çağdaş çevrelerde bile misal sanat alanında, erkek cinsel organına kadın cinsel organına gösterilen toleranstan daha yüksek bir tolerans gösterilir. Bir düşünün, sizin toleransınız nereye kadar... kim bilir?" diye sordu.

“Sizin regl konusundaki toleransınız nereye kadar?” başlıklı yazısında Söğüt, "Bu ülkede cezaevindeki yasaklar yüzünden eline geçen her şeyi, tuval, kâğıt, fırça ve boyaya dönüştüren ve malzemelerinin içinde kendi regl kanı da olan Zehra Doğan isimli tutuklu bir sanatçının cesaretinden ilham alın." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt "Bir kadının biyolojik gerçekliklerinden utanmasını buyuranlar sanmayın ki sadece onların saçlarıyla uğraşanlardır. En çağdaş, en özgürlükçü çevrelerin bile, konu kadınlara gelince, erkeklere karşı koyulanlardan çok daha katı kuralları vardır. Çıta cinsel organdan başlar, memelere, bacaklara, kollara, saçlara ve yüze kadar yayılır ve en kötüsü aklı ve fikri ele geçirir. En çağdaş çevrelerde bile misal sanat alanında, erkek cinsel organına kadın cinsel organına gösterilen toleranstan daha yüksek bir tolerans gösterilir. Bir düşünün, sizin toleransınız nereye kadar... kim bilir?" ifadesini kullandı.