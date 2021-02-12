Cumhuriyet yazarı Söğüt:Politik egemenliğin, uzaya “bayan”ların bile gitmeye talip olacağını telaffuz ederken inşa ettiği toplumsal algının yükü yeni neslin sırtında

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir Türk vatandaşını uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır” açıklamasına göndermede bulunarak, “Kadın haklarını, kadın hareketini, feminist hareketleri, cinsiyetçi söylemlere karşı yürütülen çalışmaları her iki lafın arasında karalayan ve eşcinsellikten asla hazzetmeyen politik bir egemenliğin; uzaya ‘bayan’ların bile gitmeye talip olacağını telaffuz ederken inşa ettiği toplumsal algının yükü yeni neslin sırtında.” görüşünü savundu.

Söğüt, “Eğer iktidarın bu söylemine karşı bir direnç geliştirilemez... Kadınları ve LGBTİ+ hareketini karalayan ifadelerin karşısında dimdik durulamazsa...İslami duyarlılıklara göre şekillendirilmiş bir devlet yapısının hâkimiyetini arzulayan iktidar; Ezan sesini fezada duyurmak, Türk bayrağını Ay’da dalgalandırmak gibi fizik dışı fantezileriyle dünyaları eğlendirirken...- Biz, seslerini bu gezegende, bu ülkede, en yakınlarındakilere bile duyuramayan kadınların tek tek öldürülüşünü seyretmeye devam edeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, "LGBTİ+ bireylerin toplum dışına itilip karalanışına seyirci kalmayı sürdüreceğiz. Genç nesilleri, insan haklarını hiçe saymayı devletin resmi dili haline getiren bir iktidarın hırsına kurban vereceğiz." ifadesini kullandı.