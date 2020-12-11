Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bugün ifşa edilen erkeklerin aynasında dönüp kendinize de bakın

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt bugünkü yazısında, "Bugün ifşa edilen erkeklerin aynasında dönüp kendinize de bakın. Etrafınızdaki kadınlardan önce, bir kavram olarak kadınlığı, fark etmeksizin siz de taciz ediyor olabilirsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, "Kızları, memelerinden, regl oluyor olmaktan, açık saçık giyinmekten, davetkâr davranmaktan, ölçüsüz gülmekten, sevişmeyi istemekten, zevk aldığını gizlememekten, duygularını ve heveslerini açık etmekten men ederek erkek şiddetinden koruyamazsınız.Bu yolla sadece onları korunmasız kılarsınız ve erkeklere de onları taciz hakkı tanırsınız. Gerçeklerle tam olarak yüzleşmeye bir cesaret etseniz, belki de bugün ifşa edilen o erkeklerden önce siz kendi kendinizi katran ve tüye bularsınız." ifadesini kullandı.

Söğüt yazısında şunları kaydetti:

"Bunu asla yapmadığınız için...Önce insan olan, sonra erkek olan, sonra da yazar olan bir adam çıkar...Bugüne kadar kendisine muazzam bir kale inşa edebildiği o güzelim kelimelerle, kadınların cesur ifşalarını pekiştirecek ve ardından dünyayı başına bir kez daha yıkacak o korkunç özür cümlelerini kurar...

Ve o cümlelerin gücünün nasıl olup da o an kendisini katran ve tüye bulanmaktan kurtaramadığına bir ömür şaşacağı dönemsel bir linç yaşar. Bu arada olayla ilgili çıkan haberlerde tacize uğramış kadınların fotoğrafları ve adları ifşa edilen erkeklerin fotoğraflarından ve adlarından daha çok geçer.Koca bir ülke, gözünü yine kadınlığa ve erkekliğe değil...Sadece işaret edilen erkeklerin yaşlılığına, sarhoşluğuna, hastalıklarına ve onları işaret eden kadınların gençliğine ve güzelliğine diker, asıl gerçeği görmez. Ve bu kadim irade yüzünden dünya yıkılsa ahlak bir türlü tersine, kadınlığın lehine dönmez."