Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bu ülke, biz donmuş bir şuurla ‘provokasyona gelmeyin’ provokasyonuna itaat ediyoruz diye gençlerinden tutuşuyor yine

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bu ülke, biz donmuş bir şuurla ‘provokasyona gelmeyin’ provokasyonuna itaat ediyoruz diye gençlerinden tutuşuyor yine" görüşünü savundu.

Söğüt yazısında, "Sanmayın ki sadece silahlı terör örgütleri ya da gizli güçler kalabalıkları harekete geçirmek için provokasyon yaparlar.Siyaset kendi başına zaten sıkı bir provokasyon aracıdır ve kalabalıkları pasifleştirmeyi güzel başarır. Gücünü bazen inançtan, bazen de ülküden alır." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Bir düşünün... Çatılarda keskin nişancılar, sessizce protesto eylemi yapan öğrencilere “Başını yere eğ!” diye saldıranlar, kafası gözü yarılanlar, yerlerde sürüklenip gözaltına alınanlar... Şu anda dedeleriyle ninelerinin kaderini neden tekrarlamakta bu çocuklar? Biz provokasyonlara uymamaya, gaza gelmemeye ant içtik diye olabilir mi? Provokasyona gelmeme provokasyonuna gelip, savunduğumuz değerlerin içinin boşaltılmasını sindiğimiz yerde seyrettiğimiz için ya da? Neticede bu ülke; Biz donmuş bir şuurla 'provokasyona gelmeyin' provokasyonuna itaat ediyoruz diye... Yetişkinlerinde sağduyu hep eksik diye... Gençlerinden tutuşuyor yine." ifadesini kullandı.