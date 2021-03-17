Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bu sistemde etik değerlere noktasına virgülüne kadar sahip çıkan ilkeli bir gazeteci olamazsınız, sadece işsiz bir gazeteci olabilirsiniz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Türkiye yoksul bir ülke.Sistem, iyice yoldan çıkan, fırsat eşitliğini tamamen ortadan kaldıran, 'gemisini kurtaran kaptan' ahlakını iktidardan küçük esnafa her alanda meşrulaştıran kapitalist sistem. Bu ülkede, bu sistemde etik değerlere noktasına virgülüne kadar sahip çıkan ilkeli bir gazeteci olamazsınız. Sadece işsiz bir gazeteci olabilirsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Bu iklimde doğal olarak her gazeteci kendi şahsi tasarruflarını kullanarak etik değerlerini kendi ölçüsünde belirler. Çalıştığı kurumun kiminle nasıl ilişkilere gireceğine müdahale edemez. Ama kendisinin hangi ticari kurumlarla ya da belediyelerle hatta siyasi partilerle, küçük ya da büyük, maddi anlaşmalar yapacağına ya da asla yapmayacağına kendisi karar verebilir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapacağı ve "adrese teslim ihale" tartışmalarına atıfta bulunan Söğüt şunları kaydetti:

"O yüzden; 80 sonrası yeniden şekillenen basının heveslerine, niyetlerine ve ilişkilerine öncelikle çalışanlarının hiç itiraz etmediği bu ülkede; Bir gazetecinin ya da köşe yazarının herhangi bir ticari ilişki içinde olmasının zerre kadar haber değeri yoktur. Sadece gazetecilerin değil, televizyonda izledikleri deprem haberlerinin arasına araba reklamı girmesini çay demlemek için fırsat olarak kollayan bir halkın genel şuursuzluğunda da neyin haber değeri taşıdığını neyin taşımadığını düşünecek erdem bazlı bir ahlak yoktur. O yüzden lütfen bu konudaki manşeti aramızda günahsız olan kim varsa o atsın. "