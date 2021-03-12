Cumhuriyet yazarı Söğüt: Böyle bir ülkede, böyle bir zamanda sansürden, tehditten, gözdağından daha tehlikeli tek bir şey var, o da otosansür

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "İktidar, muhalif suçlar çıtasını alçalttıkça alçalttı. Gözdağı çıtasını da arşa çıkardı." değerlendirmesini yaptı. Söğüt, "Böyle bir ülkede, böyle bir zamanda sansürden, tehditten, gözdağından daha tehlikeli tek bir şey var, o da otosansür" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, "Bu ülkede sadece son üç günde... Kadınlar 'Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor' diye slogan attıkları ve ritme göre zıpladıkları için gözaltına alındılar. Bir sanatçının ölümünün ardından yazılan bir veda mektubundaki 'Neşeli meyhane' sözü devlete ait haber ajansı tarafından sansürlendi. Bir sokak tartışmasında AKP’yi eleştiren ve 'Yediler, yediler doymadılar' diyen bir kadın hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası istenen bir iddianame hazırlandı. Yani iktidar, muhalif suçlar çıtasını alçalttıkça alçalttı. Gözdağı çıtasını da arşa çıkardı." ifadesini kullandı.

Söğüt şunları kaydetti:

"Böyle bir ülkede, böyle bir zamanda sansürden, tehditten, gözdağından daha tehlikeli tek bir şey vardır. O da oto sansürdür. Otosansür, insanlara sahip oldukları en temel haklarını hızla unutturur.- Haklarını unutmasalar bile haklarını talep etmekten korkmaya başlarlar. Korkmasalar... haklarını kullandıklarında ya da talep ettiklerinde başlarının, hukuku ele geçirmiş hukuksuz bir devlet yapısıyla resmen derde gireceğini bilirler. Ve susarlar. "