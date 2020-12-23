Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bir iktidarı yıkmanın en kestirme yollarından biri de yarattığı düşmanlara ve düşmanlıklara kanmamak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bir iktidarı yıkmanın en kestirme yollarından biri de yarattığı düşmanlara ve düşmanlıklara kanmamak. O yüzden özellikle bu günlerde iktidarın işaret ettiği düşmanlara bir daha bakın" görüşünü savundu.

Söğüt yazısında, "Farklı ideolojilerde olmalarına rağmen bir hatta birden fazla düşmanın varlığından bir an bile kuşku duymayan homojen bir insan kalabalığından oluşan bir toplumun tarihini savaşlarla yazması kadar geleceğini de ancak savaşlarla inşa edebileceğini sanması doğaldır.Düşmanı hem içinde hem dışında arayan ve aradığı yerde de eliyle koymuş gibi hemen bulan bunca insan, bir arada yaşamanın yolunu doğal olarak bulamaz.Ve düşmansız bir hayat hayal edemez.Nihayetinde de bu şuursuzluğundan beslenen korkunç iktidarların eline düşer. O korkunç iktidar, kendisine güç veren yeni düşmanlar inşa ede ede hedefine doğru ilerler." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Eco, kendisine 'Düşman Yaratmak' adlı kitabı ve o kitabın en başındaki “Düşmanı İnşa Etmek” adlı yazıyı yazdırmış olan bu sorudan şu çıkarıma varır: 'Düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda kendi değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi sergilemek açısından da önemlidir. Dolayısıyla düşman yoksa onu inşa etmek gerekir' Düşman inşa etmenin ustası benzer diğer işlerde olduğu gibi tabii ki Amerika’dır.Türkiye’de ustasının izindeki tüm çıraklar gibi her zaman iyi iş çıkarır.Bir ülkeyi de bir insanı da tanımanın en kestirme yollarından biri nasıl ona düşmanını sormaksa...Bir iktidarı yıkmanın en kestirme yollarından biri de yarattığı düşmanlara ve düşmanlıklara kanmamaktır.O yüzden özellikle bu günlerde iktidarın işaret ettiği düşmanlara bir daha bakın. Onlar gerçekten bu ülkenin düşmanı mı yoksa karşımızdaki aslen iktidarın ihtiyacı olan ve küllerinden tekrar tekrar doğrulan şaibeli bir düşmanlık mı?" ifadesini kullandı.