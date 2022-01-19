Cumhuriyet yazarı: Sedat Peker’in uyuşturucu iddiası mahkeme kayıtlarına girdi, ama biraz dolaylı şekilde…

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Venezuela - Türkiye hattındaki uyuşturucu iddiasının "dolaylı bir şekilde" mahkeme kayıtlarına girdiğini yazdı.

Mollaveisoğlu, yazısında Sedat Peker’in eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında "uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasında bulunduğunu” hatırlattı.

Erkam Yıldırım’ın 'hakaret' ve 'iftira' gerekçesiyle açtığı davanın 'jet hızıyla” görüldüğünü ifade eden Mollaveisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme, çağrılmasına rağmen gelip ifade vermediği için Peker’in yakalanmasına karar verdi. Dava iftira suçunu kapsadığı için mahkeme kararında, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı detayı da dikkat çekici. O davada mahkeme kayıtlarına Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın şu notları girdi. 'Venezuela gezisinde Erkam Yıldırım serbest bölgeyi ziyaret etti mi? Sonrasında bir Türk işadamı üzerinden serbest bölgede kendi gemileri için kiralama yaptı mı?"

Hâkim bu soruların yanıtlanması talebini reddetmedi ama kabul de etmedi. 'Peker’in savunmasını aldıktan sonra bu talepleri değerlendireceğim” dedi. Mahkemece, Peker’in suçlandığı davada dolaylı olarak aktarılan bu iddiaların netleşmesi için Peker’in ifadeye gelmesi şart koşulmuş. Yani Peker, Türkiye’ye gelip ifade vermediği sürece bu vahim iddia kafalarda soru işareti olarak kalacak. Savcılar soruşturma açamadığına göre, Erkam Yıldırım suçsuz olduğunu, iftiraya uğradığını mahkeme kanalı ile ispatlayabilmek için Sedat Peker’i Türkiye’ye gelmeye ikna etmek zorunda..."

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