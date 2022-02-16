Cumhuriyet yazarı: Sedat Peker, bu pazarlıkların neresinde?

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Türkiye-BAE ilişkilerinin ilerlemesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve siyasi isimler hakkındaki çeşitli iddialarıyla gündeme gelen, BAE'de yaşayan Sedat Peker'den haber alınamadığına dikkat çekti.

Mollaveisoğlu, iktidarın, Birleşik Arap Emirlikleri'ni uzun süre 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçladığını hatırlattı.

Mollaveisoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Sedat Peker, ifşa ve iddiaları ile iktidara Susurluk kamyonu gibi çarpıyordu... El frenini çektiler... İki ülke arasında temaslar başladığı günden bu yana, 20 Haziran’dan beri Peker’in dünya ile iletişimi kesildi.

Peki, insanlar neye inanacak? 15 Temmuz hain darbe girişimini bu ülke desteklediyse bu muhabbet ne? Desteklemediyse yukarıda yer verdiğim açıklamaları nereye koyacağız? Peker, bu pazarlıkların neresinde?"