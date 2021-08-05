Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası faiz artıramazsa...

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, "Ağustos ayı enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 19 olan politika faizi aşılırsa ya da eylül sonunda bu rakama ulaşılırsa, Merkez Bankası ne yapacak? Piyasalar faiz artırımını konuşmaya başladı ama Cumhurbaşkanı’nın ısrarlı talebi ortada iken Merkez Bankası faiz artırabilecek mi?" diye sordu.

Sağlam, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bağımsız bir Merkez Bankası’nın bu enflasyon rakamlarına ulaşılmadan, bir iki ay önce faiz artırması gerekirdi ama bunu yapmadı. Bunun yerine Cumhurbaşkanı’nın faiz sözünü yerine getirmek için, “yıl sonunda enflasyon düşecek faiz indirimi olacak” beklentisi yaratmayı tercih etti.

Yüzde 19’luk politika faizi aşılınca, eğer sözüne güvenilen bir Merkez Bankası yönetimi olsa, sözlü iletişimle belki birkaç ay durumu idare edebilirdi. Ancak mevcut Merkez Bankası yönetiminin böyle bir kredibilitesi yok. Yani sözlü yönlendirmenin işe yaraması beklenmiyor.

O zaman ne olacak derseniz şahsi kanaatim “cin fikirli” bürokratlar yine piyasaya çıkıp “ihtiyati tedbir” adı altında, reel faiz sözünü hayata geçirmek yerine yine arkadan dolanıp faiz artırmamanın yollarını arayacaklar. "