Cumhuriyet yazarı Sağlam: Kavcıoğlu, koltuğundan olacağını görürse, yanlış olduğunu bile bile, yine de faiz indirimi kararı verir mi derseniz; bence verebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, "Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, eğer koltuğundan olacağını görürse, yanlış olduğunu bile bile, yine de faiz indirimi kararı verir mi derseniz; bence verebilir" dedi. T24 yazarı Barış Soydan'ın da dile getirdiği kulis bilgilerine değinen Sağlam yazısında şöyle dedi:

"Son dönemde çıkan kulis haberleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na olan güveninin zayıfladığına işaret ediyor. Başkan Kavcıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı’nın istediği faiz indirimini yapmaması halinde, aynen Naci Ağbal gibi görevden alınma ihtimali konuşulmaya başlandı. Bu söylentiler ne kadar doğrudur, Başkan Kavcıoğlu daha önceden Cumhurbaşkanı’na bu ay faiz indirim sözü vermiş midir, Cumhurbaşkanı bu ay faiz indirimi konusunda ne kadar ısrarlıdır, orasını kesin olarak bilmiyoruz.

Peki, kendisine böyle bir taahhütte bulunuldu ve ona rağmen faiz indirilmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kavcıoğlu’nu görevden alır mı? Eğer alırsa bunun, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarla cesaret sınavı' haline geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu ay faiz indirilmez ve başkan görevden alınırsa, işte o zaman piyasaları tutmak mümkün olamaz. Gelinen siyasi ve ekonomik ortamda Cumhurbaşkanı’nın böyle bir karar alabileceğine ihtimal vermek istemiyoruz.

En zoru ise Merkez Bankası yönetimi, daha doğrusu Başkan Kavcıoğlu’nun sınavı olacak. Kavcıoğlu’nun bile, mevcut koşullarda faiz indirilmeyeceğini gördüğünü tahmin ediyoruz. Eğer koltuğundan olacağını görürse, yanlış olduğunu bile bile, yine de faiz indirimi kararı verir mi derseniz; bence verebilir. Bu takdirde zaten iyice yıpranan isminin, biraz daha görevde kalsa bile, Merkez Bankası ve ekonomi tarihinde iyi anılmayacağı, şimdiden belli."