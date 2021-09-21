Cumhuriyet yazarı Sağlam: Ağbal, Merkez Bankası'na öncelikli görevlerinin enflasyonla mücadele olduğunu hatırlattı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, geçtiğimiz gün eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevi esnasında kaleme aldığı bir yazıyı paylaşmasını köşesinde değerlendirdi. Sağlam "Ağbal’ın Merkez Bankası’nı uyardığı nokta, 'kendilerinin öncelikli görevinin enflasyonla mücadele ve kalıcı biçimde fiyat istikrarının sağlanması' olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası’nın kimden gelirse gelsin bu göreve aykırı kararlar almamasını istedi diyebiliriz" dedi.

Sağlam Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ise yazısında şöyle dedi:

"Merkez Bankası’nın “tüketicide manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona odaklanacağını” söylemesi, piyasalarda şimdiye kadar faizi değiştirmeyen Merkez Bankası’nın artık faiz indirimine başlayacağı izlenimi yarattı.

Ancak mevcut enflasyon tablosu ve küresel koşullar o kadar kötü ki Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası’nın son tavırlarına rağmen piyasa oyuncuları içinde bu hafta faiz indirimi bekleyenlerin sayısı çok az. Piyasa oyuncularının çoğu bu kadar yanlış bir kararın alınamayacağını, faiz indirimine ancak yılın son iki ayında gidilebileceğini söylüyor. Peki bu ağırlıklı beklentiye rağmen Merkez Bankası faiz indirimine yine de gidebilir mi derseniz, kimse 'kesinlikle olmaz' diyemiyor."