Cumhuriyet yazarı: Reytingleri düşen Survivor, 'ciciş Nihal' ve 'mastürbasyoncu Semih' ile idare ediyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Tayfun Atay, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan Survivor: Ünlüler- Gönüller programının yaşadığı reyting düşüşünü kaleme aldı. Geçen sene, yine TV 8'de yayınlanan Survivor All Stars'ın zirveden düşmediğini hatırlatan Tayfun Atay, "Bu sene, AB’de, belki de tarihindeki en düşük reytingle (5.84), daha önceleri hiç olmadığı bir yere, 4’üncü sıraya indi. Poyraz Karayel’in yanı sıra Diriliş Ertuğrul’un “Özet”inin de altında kalmış!" ifadelerini kullandı. Atay, programda tercih edilen yarışmacıları da, "Hiçbir yarışmaya girmeyip kenardaki şirinlik ve maskaralıklarıyla göze çarpan, İşte Benim Stilim’den kopup gelmiş “Ciciş” Nihal... Ve yine bir diğer “realiteyarışma” da (ekranda değilse de web’de) kız arkadaşının kucağında yatarken pipisiyle oynamasıyla tanınan, “Ütopya mastürbasyoncusu” namıyla maruf Semih... Tablo bu... “Düşüş” var mı, var. Yine de Acun bu sene de idare eder mi, eder. Ama sanırım seneye bir revizyon, reform veya re-prodüksiyon düşünecektir artık..." sözleriyle eleştirdi.

Tayfun Atay'ın, "Survivor, 5 gecede 5 para eder mi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Survivor bu sene “haftada 5” çeker hale daha erken geldi. Biz bu yüzden, malûm, TV 8’e “TV 8urvivor” diyoruz.

Geçen sene Acun, Survivor’u 15 Nisan’dan itibaren çarşamba günlerine de sarkıtmaya başlamış ve “prime-time”da beş geceye yaymış. Bu sene aynı noktaya neredeyse bir buçuk ay erken geldi. Geçen çarşamba gecesi, 2 Mart itibarıyla artık Survivor 2016’yı haftada 5 gün izleyeceğiz.

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Salt bir eğlence-şov kanalı olma amacıyla ortaya çıkan Acun Ilıcalı’nın TV 8’i, işi Survivor’la idare eder halde denilebilir. Her şey yolunda gibi görünüyor ama gerçekten öyle mi tartışılır. Neredeyse yıl boyu iki ana programla (O Ses Türkiye ve Survivor) yol alan bir kanal var ortada. Ne Yetenek Sizsiniz, ne de diğer “realite”ler, tekneyi döndürmeye yetiyor. Ve Survivor, en elzem iş.

Elzem ama orada da yıldan yıla irtifa kaybı gözleniyor. 2011’den itibaren yayındaki “Ünlüler Gönüllüler” formatı, aslında can çekişiyor. Kriz geçen yıl da belirebilirdi ama“All Stars” konsepti ile ve gelmiş geçmiş (fiziksel sanmayın hemen!; kültürel anlamda) en “pornografik” yarışmacı olan Turabi’ye “ikinci sezon” vizesi vererek ve onun vasatî seyre haz veren her tür performansına yaslanarak ayakta kaldı.

Bu sene durum daha kritik... Elbette heyecan dozu yüksek, tempolu oyunlarıyla hâlâ dibe vurmuş değil, bunu söyleyemeyiz, ama dikkate değer “iniş” emareleri de var. Bakalım!..

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Survivor All Stars, geçen sene 15 Nisan 2015 Çarşamba günü “haftada 5” olmuş ve çok ciddi üç rakibe total izleyicide galebe çalarak 8.10 reytingle hemen zirveye oturmuş. Arkasına açık farkla taptaze ve dipdiri üç diziyi, Diriliş Ertuğrul’u (5.30), Güzel Köylü’yü (5.05), Poyraz Karayel’i (5.01) takarak...

AB izleyici kategorisinde de 7.59 reytingle Diriliş Ertuğrul’un (8.77) ardından ve Poyraz Karayel’i (7.32) sollayarak ikinci sıraya yerleşmiş.

Bu sene, dediğimiz gibi önceki gece çarşambaya taştı ama bu defa o, Diriliş Ertuğrul’un (9.24) açık ara gerisinde bir reytingle (6.75) ikinci sırada. Dahası AB’de, belki de tarihindeki en düşük reytingle (5.84), daha önceleri hiç olmadığı bir yere, 4’üncü sıraya indi. Poyraz Karayel’in yanı sıra Diriliş Ertuğrul’un “Özet”inin de altında kalmış!..

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Bunlar yerli dizilerde her bakımdan ciddi krizin yaşandığı, ekranların dizi mezarlığına döndüğü bir dönemde olmakta. Öyle ki Acun, “primetime” a Recep İvedik filmi koyduğunda bile diğer kanallardaki dizileri alt edebiliyor.

Böyle bir ortamda iki eski dizi, üstelik biri özetiyle de Survivor’u ekarte edebilmiş.

Çünkü Survivor Ünlüler- Gönüllüler’de de artık ağır bir “karakter yorgunluğu” söz konusu. İzleniyorsa hâlâ, oyunlar izleniyor, ama onlar zaten Survivor seyrinin asgari eşiği. Onun ötesinde seyri yükseltecek, parlatacak, patlatacak oyuncular, performanslar, kişilikler ve ilişkiler yok.

Bir kere (hep söylüyoruz) ortada “Ünlüler” diye bir kategori kalmış değil. Eskiden“çaptan düşmüş” de olsa, ünlenmiş oyuncular, performanslarıyla da seçkinleşerek karşımıza çıkıyordu. Artık parmakla gösterilecek kadar az ve bunlar da performans olarak her bakımdan vasat.

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Mesela şovu eğlenceli kılmak için her türlü komikliği yapsa da en çok yetersiz performansıyla komik olan ve adada kalmasıyla gitmesi pamuk ipliğine bağlı YılmazMorgül... Bir zamanlar sahip olduğu albeniyi yitirmiş, renksiz bir Tuğba Özay... Ve bir de silik Yattara’dan öte kimse yok ortada ki bunlara da “ünlülük” adına ha var ha yok dense yeridir.

Ayrıca “Gönüllüler”de de en gözde olanlar, performansı en düşük olanlar: Hiçbir yarışmaya girmeyip kenardaki şirinlik ve maskaralıklarıyla göze çarpan, İşte Benim Stilim’den kopup gelmiş “Ciciş” Nihal... Ve yine bir diğer “realiteyarışma” da (ekranda değilse de web’de) kız arkadaşının kucağında yatarken pipisiyle oynamasıyla tanınan, “Ütopya mastürbasyoncusu” namıyla maruf Semih...

Tablo bu... “Düşüş” var mı, var. Yine de Acun bu sene de idare eder mi, eder. Ama sanırım seneye bir revizyon, reform veya re-prodüksiyon düşünecektir artık..."