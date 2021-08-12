Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını taşıyan uçağını, suç işlediği tespit edilen kişilerin bir başka şirketine sattı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "Kokainden önce işlenen suç" başlıklı yazısında geçen günlerde Brezilya polisinin yakaladığı 1304 kilo kokainin bulunduğu Türk tescilli özel uçağın sahibine dikkat çekti.

Söz konusu uçağın yıllar önce devletin olduğunu söyleyen Pehlivan, daha sonra Affan Holding yatırımı ACM Havayolları'na satıldığını anlattı. Pehlivan, devletin uçağını satıp işletme lisansı verdiği şirkete yıllar önce ise 350 bin liralık kaçakçılık cezası verdiğini yazdı.

Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Açıyorum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 9 Haziran 2016 tarihli kararını okuyorum...

Bir şirket, 2013’te Tüpraş’tan 27 D 3729 plakalı araçla akaryakıt aldı. Aldığı akaryakıtı Antalya Havalimanı’ndaki uçaklara yükleyeceği sanılıyordu. Lisanslı o şirket resmi kâğıda böyle yazdırdı.

Ancak sonradan öğrenildi ki; bu bir yalandı. Alınan yakıt uçaklara aktarılmadı. Bir nevi akaryakıt kaçakçılığı yapıldı.

Neyse ki işlenen suç üzerine EPDK inceleme başlattı. Üç yıldan fazla süren soruşturma sonrasında da hüküm kuruldu. 350 bin lira para cezası verildi ve şirketin akaryakıt teslimi lisansı iptal edildi.

Doğru tahmin ettiniz... İşte devletin kurumu tarafından akaryakıt suçu ortaya çıkarılan o şirketin adı Affan Havacılık Akaryakıt’tı. O şirket, 2018’de devlete en fazla vergi borcu olanların listesinde birinci sıradaydı. Sona geliyorum. Yani...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını taşıyan uçağını... Akaryakıt üzerinden suç işlediği devlet tarafından tespit edilen kişilerin bir başka şirketine sattı. Ardından da akaryakıt teslimi lisansını iptal ettiği o insanlara bu kez de uçak işletme lisansı verdi. Ve bugün o yeni lisans ile havalanan eski devlet uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu bulundu. Nereden tutsanız elinizde kalıyor."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Belçika Federal Polisi: ACM Havacılık'a ait uçaktaki kokainin hangi ülkeye gittiğini bilmiyoruz

TIKLAYIN - Brezilya polisi, bir İspanyol tarafından kiralanan Türk şirkete ait uçakta bir ton kokain ele geçirdi