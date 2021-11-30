Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Sedat Peker yeni videosunda yeni ifşaatlarda bulunmuş, çok yakında izleyiciyle buluşacakmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, açıklamalarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir belgesel için kamera karşısına geçtiği ve yeni ifşaatlarda bulunduğunu yazdı.

Pehlivan yazısında, "Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi. Evet, Sedat Peker’den bahsediyorum. Öğrendim ki Peker, bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış. Demem o ki... Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle, Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak" ifadesini kullandı.