Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Sanki, Albayraklar SETA’dan tasfiye ettiği Fahrettin Altun’u gazetelerinde bile görmek istemiyorlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sabah gazetesinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'ndaki konuşmasına yer vermediğine dikkat çekti. Pehlivan, "Sanki, Albayraklar SETA’dan tasfiye ettiği Fahrettin Altun’u gazetelerinde bile görmek istemiyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı düzenledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun gazetecilere çattı, muhalefete yüklendi. O kadar televizyon kanalı da 'Ulusa Sesleniş' gibi canlı yayınladı. Ertesi gün, yani 30 Haziran... Elimde gazeteler, sayfaları karıştırıyorum... Akşam, Yeni Akit, Yeni Birlik gibi iktidar yandaşı gazeteler birinci sayfadan görüyor Fahrettin Altun’un açıklamalarını. Doğal. Peki... Ya Sabah gazetesi? Yani AKP’nin medyadaki amiral gemisi? Sayfaları çeviriyorum da çeviriyorum... Yok. Ne kadar çarpıcı ki basılı gazetede bir satır bile yer vermemişler Fahrettin Altun’a. İletişim Başkanı’nın ağzından çıkan bir kelimeyi bile okurlarıyla buluşturmayı çok görmüşler. Nedeni belli değil mi? Sabah’ın asıl patronu Serhat Albayrak ile Fahrettin Altun’un arasındaki kavganın ürünü bu görmezden gelme. Sanki, Albayraklar SETA’dan tasfiye ettiği Altun’u gazetelerinde bile görmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.