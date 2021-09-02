Cumhuriyet yazarı Pehlivan: CHP lideri Kılıçdaroğlu kritik bir talimat vermiş; SBK gerçeğini tüm Türkiye’ye anlatmak için kollar sıvanmış

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Türkiye'nin, hakkındaki "rüşvet vermek ve kara para aklamak" gibi suçlardan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebinin kabul edilmesiyle ilgili olarak, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kritik bir talimat vermiş. Buna göre, SBK gerçeğini tüm Türkiye’ye anlatmak için kollar sıvanmış" dedi.

Pehlivan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Partinin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda detaylı bir broşür hazırlanmış. Broşürde “Sezgin Baran Korkmaz kiminle ne yaptı” sorusuna madde madde yanıt verilmiş. Karapara aklama ve rüşvet gibi iddiaların ayrıntıları tek tek not edilmiş. SBK’nin siyaset, bürokrasi ve yargı bağlantısı isim isim yazılmış. Öyle ki yaklaşık 15 isim sıralanmış.

Sonunda da 2018’den günümüze SBK hakkındaki gelişmelerin tarihsel kronolojisi çıkarılmış.

Tüm bu sistemin sorumlusu olarak da “tek adam rejimi” gösterilmiş.

İşte hazırlanan bu çalışma şimdi Kılıçdaroğlu’nun masasındaymış. Onayı alınır alınmaz basılıp tüm CHP örgütlerine, oradan da vatandaşlara dağıtılacakmış.

Tartışma yaratacak bu broşürün adı da SBK Holding’e gönderme yaparak “Sabıka Holding” olacakmış.

Tüm bu anlattıklarımdan ne anlıyoruz?

Belli ki CHP “128 milyar dolar nerede” sorusuyla kazandığı etkiyi daha ileriye taşımayı planlıyor."

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