Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi!

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin, hakkındaki "rüşvet vermek ve kara para aklamak" gibi suçlardan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Wels Mahkemesi'nin Türkiye'nin başvurusunu kabul ettiğini, müvekkili hakkında devam eden ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini söyledi. Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Korkmaz, ABD ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.

Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Korkmaz, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz, Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.