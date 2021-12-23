Cumhuriyet yazarı Pehlivan: AKP’li bakanın eşi 30’dan fazla polisle ve 9 araçla korunuyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bir AKP'li bakanın eşinin 30’dan fazla polisle ve 9 araçla korunduğunu söyledi. İsim vermeyen Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Her zaman söylerim; ‘para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu’ diye...” sözlerini hatırlatarak, "Neyse ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi kendisini sorgulayan bakanlarımız var" ifadesini kullandı.

Pehlivan, bugünkü yazısında, AKP’nin etkili bir isminin, bakan komşusundan “Ben de yaptım aynı görevi ama bu kadar koruma aracım hiç olmadı. Eve gelişleri de, evden çıkışları da öyle gürültülü ki...” diyerek şikâyet ettiğini söyledi.

Pehlivan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda "olağanüstü bir hareketlilik" olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"İstanbul’dan başkente inen uçaktaki bir özel yolcu apronda onu bekleyen araca bindi. Rahat bir şekilde çıkış yapması için gerekenden fazla koşuşturanları görmemek mümkün değildi. Keza, Gelecek Partisi’nin kurmayları oradaydı ve şaşkın bir şekilde izliyordu.

Gariplikler bitmiyordu. Çıkışta ikisi minibüs, toplam 9 çakarlı araç, o önemli insan için bekliyordu. İçlerinde 30’dan fazla da koruma polisi vardı.

Sahi, kimdi o?

Görenler tanıyamadı. “Devlet bürokrasisinde çok kritik bir isim, olsa olsa istihbarat teşkilatındandır” diye düşünüldü. Tanık siyasetçiler havaalanındaki polislere sordu. Önce “Bizi yakarsınız” diye yanıt aldılar ama sonunda öğrendiler. 30’dan fazla polisle ve 9 araçla korunan o kişi bir AKP’li bakanın eşiydi.

Gözleriyle görenler “Bunlar padişah olmuş” diye anlatıyordu o anları...

Neyse ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi kendisini sorgulayan bakanlarımız vardı! Ne dedi geçen gün, onu hatırlatarak bitireyim:

“Her zaman söylerim; ‘para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu’ diye...”