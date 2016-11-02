Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu: Israrla inandığımız şeyleri savunmaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazateci Özgür Mumcu, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen baskını, gözaltıları ve basına yönelik müdahaleyi değerlendirdi. Mumcu, gazeteci olarak gelişmelerden kaygı duyduğunu ifade ederken “Ancak kaygılanmak başka bir şey, ısrarla inandığımız şeyleri savunmak başka bir şey. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DW’ye konuşan Mumcu’nun açıklamaları şöyle:

DW Türkçe: Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyon sizin için ne anlama geliyor?

Özgür Mumcu: Bu operasyon uzunca bir süredir devam eden muhalif medyaya yönelik baskı politikalarının bir son dalgası ve anlaşılıyor ki bu son olmayacak, böyle devam edecek. Suçlamaların tamamen gülünç olduğu, tamamen hukuka aykırı olduğu da gayet açık.

DW Türkçe: Darbe girişimi sonrası basını hedef alan operasyonlar için ne diyorsunuz?

Mumcu: Bu soruşturmaların hepsi bir odaktan sürdürülen bir baskı politikasının devamı olarak değerlendiriyorum. Önemli bir kısmı izleyebildiğimiz kadarıyla içeriği tamamen hukuka ayrı şekilde ilerliyor. Hem usul hukuku hem de maddi hukuk açısından çok ciddi sorunlar içeriyor.

DW Türkçe: Cumhuriyet Gazetesi'ne hedef alan operasyona tepki büyük oldu. Bu tepki basına özgürlüğüne daha güçlü bir desteğin oluşmasına yol açar mı?

Mumcu: Eninde sonunda farklılıkları bir yana bırakıp, şu anda demokrasi ve ifade ve basın özgürlüğünü savunmak için kitlelerin bir araya gelmesinde önemli bir fayda olduğunu düşünüyorum. Umalım ki bu olumlu bir sonuca doğru evirilebilsin.

DW Türkçe: AB'nin Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine karşı yeterli tepkiyi gösterdiğini düşünüyor musunuz?

Mumcu: Bir süredir eleştiri ve kınamaların sadece usulen yapıldığına dair Türkiye'deki demokrat kamuoyunda bir kaygı var. Bu son zamanlarda da arttı. Reel politik bazen Avrupa Birliği'nin normalde kendisine ideal olarak seçtiği değerleri çok fazla üzerine gitmemesi, altını çizmemesiyle sonuçlanabiliyor.

DW Türkçe: Bir gazeteci olarak gelişmelerden kendi adınıza kaygı duyuyor musunuz?

Mumcu: Kaygı duymamak mümkün değil. Birlikte çalıştığımız insanlar, arkadaşlarımız. Her gün güç geçtikçe içeri atılıyorlar, haklarında davalar açılıyor ve ciddi bir baskı ortamı var. Kaygılanmıyorum demek yalan olur. Ancak kaygılanmak başka bir şey, ısrarla inandığımız şeyleri savunmak başka bir şey. Bunu yapmaya devam edeceğiz.