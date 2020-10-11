Cumhuriyet yazarı Özgentürk'ten 'pasif direniş' önerisi: Ne zaman benzine zam geliyor, bir hafta arabanızı kullanmayın, ölmezsiniz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, "Seçimle gidecek bir iktidar olduğunu düşünmek sadece bir düş olabilir. Düş görmek yerine, 'devrim üç adım ötede' sözlerine umut bağlamak yerine, küçümsenen pasif direniş eylemlerine hız vermek belki de hepimize iyi gelecektir" düşüncesini dile getirdi. Özgentürk, "Pasif direniş dedim de benzine yapılan yeni zam aklıma geldi. Arkadaş hiç kimse yapmıyorsa siz yapın, ne zaman benzine zam geliyor, bir hafta arabanızı kullanmayın, ölmezsiniz." görüşünü savundu.

Özgentürk yazısında, "Bunun örnekleri dünyanın her yerinde hayata geçiriliyor, bizim ülkemizde de. Örneğin Kaz Dağları’nda altın madenciliğine karşı çıkan bir avuç insan, inatla bölgede direniyor. İnat iyidir ve insanlara soru sordurur" değerlendirmesine bulundu.

Özgentürk, "Bu arada biz evde interneti olmadığı, daha doğrusu internete ödeyecek paraları olmadığı için komşudan internet hattı çekmeye çalışırken ayağı kayıp düşerek ölen çocukların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz, bunu sık sık anımsamak da pasif direnişe girer." ifadesini kullandı.

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