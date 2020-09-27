Cumhuriyet yazarı Özgentürk: Bataklık tutkularından vazgeçmeyen genç insanları boğuyor, bunlar olurken “Mustafa Kemal mi, Atatürk mü?” tartışmasının hiçbir anlamı kalmıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, genç intiharlarının çoğaldığına dikkat çekerek, "Müge Anlı’nın programlarını izlemenizi öneririm, ülkemizin nasıl bir bataklık haline geldiğini göreceksiniz. İşte bu bataklık en çok hayatını değerli kılmak için bir amaç bulmaya çalışan, tutkularından vazgeçmeyen genç insanları boğuyor. Bütün bunlar olurken 'Mustafa Kemal mi, Atatürk mü?' tartışmasının hiçbir anlamı kalmıyor." görüşünü savundu.

Özgentürk, "Manavların önünde çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeleri tek tek ayıklayanlar çoğalıyor, icra daireleri tıka basa dolu, Kürt-Türk fark etmiyor, iktidar her gün en az elli kişiyi gözaltına alıyor, tutukluyor. Paraları ödenmediği için Amerikan ilaç şirketleri Türkiye’ye ilaç göndermekten neredeyse vazgeçiyor, bir ekonomist ülkede kasa satışının patladığını söylüyor, bu kasaları alanlar öyle büyük şirketler filan değil, bizzat parası ve altını olan ülkenin şanslı kesimi. Ve biz Godot’yu beklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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