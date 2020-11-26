Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın gecikmeden bırakılacağını göreceğiz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala için yaptığı açıklamaların sonrasında Bülent Arınç'ın feda edildiğini belirterek, "Saray, 1 $: 10 TL’yi engelleyemeyeceğini, daha büyük çöküşlerin kapıda olduğunu görünce “reform /iyileştirme şart” gerçekleriyle yüzleşti. “Ekonomik kötülüklerin” günah keçisi olarak Berat Albayrak’ı görevden aldı ve “yeni dönem” açtığını ilan etti.

Kesin bilgidir ve savunup duruyorum: Buradan geri dönüşü olmaz. Bir şeyler yapmak zorunda. Ve yapılacakları ortağının engellemesi söz konusu değil. Sessiz veya sesli destekleyecek." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 25 Kasım Çarşamba günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yargıya, "Kimse size ne yapacağınız konusunda talimat veremez, yasalara ve anayasaya uygun kararlarınızı verin" sözlerini değerlendiren Orhan Bursalı, "Bu bağlamda, hukuksuzluğun simgesi haline gelen, çok yaygın hukuksuzlukların önde gelen isminin, Selahattin Demirtaş ve Kavala’nın da gecikmeden bırakılacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



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