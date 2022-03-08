Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Zelenski ülkesini işgalden kurtarmaktan çok Rusya’yı yenmek istiyor!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde en büyük kaybedenin Ukrayna halkı, en çok kazananın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olduğunu savundu.

Balbay, "Batı merkezli propaganda haberlerine bakarsanız Putin palyaço, Zelenski kahraman! Ancak bize göre bir devlet başkanının en büyük kahramanlığı ülkesini işgal ettirmemektir. Elinde olmayan nedenlerle işgal ettirmişse en kısa zamanda buna son vermektir. Bunun için her şeyi yapmaktır. Zelenski ülkesini işgalden kurtarmaktan çok Rusya’yı yenmek istiyor!" dedi.

Balbay, şöyle devam etti:

"Kim adına? Kiminle beraber? Neyin karşılığında? Bu soruların yanıtlarından biri şu olabilir: 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgaline eşlik edip asker gönderen ülkeler sıralamasında ilk dört şöyleydi: İngiltere 11 bin, İtalya 2 bin 754, Polonya 2 bin 500, Ukrayna 1650 asker!

İşte 1 Mart 2003’te TBMM’de reddedilen, ABD’nin topraklarımızda 70 bin asker bulundurup Türkiye üzerinden Irak’ı işgal etmek istediği tezkere bu nedenle önemliydi!

En büyük zararı Ukrayna halkı görüyor ama Türkiye’nin de yakın ve orta vadede nelerle karşı karşıya kalacağı ayçiçeği yağından Laleli piyasasına kadar şimdiden ortaya çıkıyor. Bütün bunlardan öte Türkiye’nin öncelikle Karadeniz’in bir barış gölü olarak kalması için çaba harcaması gerekiyor. Yaşadıklarımız gösteriyor ki barış ekonomisi savaş ekonomisinden çok daha kazançlıdır! Bunu Erdoğan’ın da göreceği günlere!"

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