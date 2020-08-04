Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Rüşvetin Türkçesi, sosyal refah payı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, ABD'nin önde gelen ilaç firmalarından Alexion Pharmaceuticals'ın 2010-2015 yılları arasında dünyanın en pahalı ilaçlarından olan Sorilis'i Türkiye'de ayrıcalıklı satmak için rüşvet dağıttığının ortaya çıkmasıyla, dönemin sağlık bakanları Recep Akdağ ve Mehmet Müezzinoğlu'nun iddiaları araştırmak için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduklarını ancak bir gelişme olmadığını belirterek, "Savcılar, gazetecileri soruşturmaktan buna fırsat bulamadı mı? Olayın üstüne gidilmemesi için bir talimat mı alındı? Gidildi de suçlu bulunanlara, “şunun şunun karşılığında size bir şey olmayacak” mı dendi? Ya da suçlu bulunanlar hayli güçlü kişiler mi? Yoksa yoksa, “biz rüşveti talimatla aldık, çok azı bize kaldı, büyük bölümünü falanca cemaate verdik” mi dediler?" diye yazdı.

Mustafa Balbay, Dünya Şeffaflık Derneği verilerine göre, Türkiye'nin yolsuzlukta 91. sırada olduğunu, bunun tarihteki en kötü sıralama olduğuna vurgu yaparak, "Yabancı firmalarla çalışan bir tanıdığıma onların Türkiye’de dağıttıkları rüşveti “harcama kalemi” olarak nasıl gösterdiklerini sordum. Şu karşılığı verdi: “Türkiye kamu ile iş yaparken rüşvetin kolay dağıtıldığı, hatta şart olduğu ülkeler arasında. Bunu şirketlerin merkezleri de biliyor. Bu tür harcamaları ‘sosyal refah payı’ adı altında kayda geçiriyorlar.”

Aklımıza nedense Nikola Tesla’nın şu sözü geldi: “Dinimiz var diye ahlaka ihtiyaç kalmadığını sanıyorsunuz!”" ifadelerini kullandı.

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