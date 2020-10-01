Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Kobani operasyonu terörü cesaretlendirir!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kobani olaylarından 6 yıl sonra başlatılan ve 82 kişinin gözaltına alındığı operasyonu değerlendirdiği yazısında, "6 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada, bu aşamada bile delil aranıyorsa demek ki bugüne kadar bulunamadı!" ifadelerini kullandı.

Operasyonun HDP'yi 'hizaya getirmenin' bir parçası olarak göründüğüne işaret eden Mustafa Balbay, "AKP bugüne dek Kürtleri seçimler bağlamında dokuz kez aldattı. Bazılarında “beni aldattılar” diyor ama son operasyon geçmişte yaşanan her şeyin üzerine kurulu görünüyor. Kobani’nin açılım süreci devam ederken yaşandığını, sonrasında Dolmabahçe buluşması olduğunu anımsatalım!

7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına Meclis çoğunluğunu kaybeden AKP, “halk hatasını düzeltecek” dedi. Karanlık geçen dört aydan sonra 1 Kasım 2015’te seçimler yenilendi, HDP ve MHP oy kaybetti, AKP yeniden tek başına iktidar oldu.

Benzer durum 2019 İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşandı. Bu kez halk “hatasında” ısrar etti." diye yazdı.

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