Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Eskiden yazdığın haberin belgesi varsa, göğsünü gere gere 'haberim doğru' derdin, şimdi o belge 'casusluk' suçu

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP döneminde gazeteci davalarının tümüyle içerik değiştirdiğini belirterek, "Eskiden yazdığın haberin belgesi varsa, göğsünü gere gere “Haberim doğru, işte belgesi” derdin...

Şimdi o belge “casusluk” suçu... O haber, “hükümeti devirme” suçu...

O haberin kaynağı ile birlikte “terör örgütü üyesisiniz”... Üyelikten kötüsü var; üye olmamakla birlikte terör örgütüne hizmet etmek!

Eskiden bir haberinizde suç unsuru varsa, savcı bunu kanıtlamak zorundaydı. Şimdi, savcı “suçunu” söylüyor, sen o suçu işlemediğini ispat etmeye çalışıyorsun!

Eskiden, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi geçerliydi. Yani suçun işlendiğine dair kesin veriler yoksa, bu durum sanığın lehine değerlendirilirdi. Şimdi, şüpheden savcı yararlanıyor. “Bu şüpheli durum bile suçun işlendiğini göstermektedir” diyor! Ne kadar ileri gitmişiz!" diye yazdı.

Mustafa Balbay, AKP'nin Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni kaldırıp, yerine anyı işlevi kötü şekilde yerine getiren özel yetkili mahkemeler getirdiğine işaret ederek, "Yerine aynı işlevi daha kötü şekilde yerine getiren özel yetkili mahkemeler getirildi. Bütün kumpas davaları bu yolla açıldı. İki savcı üç hâkimle Türkiye’nin altını üstüne getirebiliyorsunuz!

DGM’lerin yerini HGM’ler aldı; hükümet güvenlik mahkemeleri!" ifadelerini kullandı.

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