Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Dünya siyasi tarihine oynar barajlı seçim sistemi armağan edebiliriz!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP'nin seçim sisteminde değişikliğe gidilecek çalışmalarını değerlendirdiği yazısında, "Bugünden görünen tablo, kamuoyu yoklamaları, önümüzdeki seçimlerde de ittifakın şart olduğunu gösteriyor. AKP-MHP şu arayışta: İttifak yasasında öyle bir değişiklik yapalım ki bizim işimize yarasın, Millet İttifakı’nı çelmelesin!

Zira Millet İttifakı’nın genişleme olasılığı var. DEVA ve Gelecek Partisi, Erdoğan’ın muhatap olmak durumunda kaldığı bir toplumsal kabule ulaştı. İttifak yasasının sadece AKP-MHP’ye yarayacağı düşünülen taslaklardan biri şu: İttifak yapacak partilerin oy oranının en az yüzde 5 olması gerekir!

Bu düzenlemenin amacı, Babacan’la Davutoğlu’nu seçim sahasının dışına sürme girişiminden başka bir şey değil. Nasıl 2018’deki düzenlemeler muhalefete de yaramışsa, burada da benzeri olabilir.

Bu çalışma ilerlerse dünya siyasi tarihine oynar barajlı seçim sistemi armağan edebiliriz; ittifak barajı yüzde 5, ülke barajı yüzde 10, iktidar barajı yüzde 50!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay, AKP'nin kendisini iktidarda tutmak için kafa yormanın yanında, muhalefeti de dizayn etmek için çabar sarf ettiğini belirterek, "Özellikle ekonomideki durumun açıklanması zor. TÜİK’in rakamları tersyüz etmesi, makyajlaması, budaması da kâr etmiyor!

En iyisi ekonominin, gerçek gündem konularının konuşulmayacağı biçimde siyaset kazanını kaynatmak." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...