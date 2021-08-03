Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Bir cumhurbaşkanın, kendi makamına 13 özel uçak alıp, orman yangınlarına karşı uçağımız olmadığı ortaya çıkınca, "THK teknolojisini yenileyemedi" diyebilmesi yürek ister!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'deki günlerdir süren orman yangınlarına ilişkin yazısında, "Bir cumhurbaşkanın, kendi makamına 13 özel uçak alıp, orman yangınlarına karşı hiç uçağımız olmadığı ortaya çıkınca, “Türk Hava Kurumu kendisini ve teknolojisini yenileyemedi” diyebilmesi yürek ister!

Kutluyoruz!

Ardından da hemen soruyoruz: Türk Hava Kurumu (THK), hangi ülkenin kurumu? Başına kayyumu kim atadı? Uçakları yenilemeyen kim?

Sorun varsa her şeyi devlet yaptı, iktidarla hiç ilgisi yok. Pasta varsa hepsi bunların, devletle hiç ilgisi yok!" ifadelerini kullandı.

Kurban derilerinden Türk Hava Kurumu'na düşen payın intikamının alınmak istendiğini savunan Balbay, "Orman yangınını söndürme işini ihaleye çıkardınızsa, firma bu işi para kazanmak için yapacaksa, standart uçuş süresinin üzerinde uçarsa ek para alacaksa... Sözü eğip bükmenin gereği yok, bunun anlamı şudur:

Yangın garantili ihale!

Yerli ve millilik deyince, mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmayanlar Cumhuriyetle yaşıt köklü kurumları lime lime ediyor. Topraklarını arazi fiyatına satıp, arsaya çeviriyor. Oradan parsaya..." diye yazdı.

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