Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Başkana 'Salda Gölü ile fazla uğraşma!' mesajı veriliyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırıya uğramalarını değerlendirdiği yazısında, "Şenel’e saldırı buzdağının görünen yüzü... Mümtaz Başkan’ın göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana bir belediye çalışanının gözü çıkarılmış, bir belediye yöneticisi kurşunlanmış. Devamında emekliliğini istemiş... Bunlar, arkayı sağlam bir yere dayamadan yapılacak işler değil!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay, Yeşilova Belediyesi'nin Salda Gölü etrafında 24 saat devriye bulundurduğunu da belirterek, "Başkana şu mesaj veriliyor: Salda Gölü ile fazla uğraşma!" diye yazdı.

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