Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Anayasaya darbe yapıp, yeni anayasa istemek!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde sloganın, Türkiye'de olmayan iki şeyin yani "güven ve istikrar" olduğunu belirterek, "AKP’nin son birkaç aydaki il kongrelerinde olduğu gibi büyük kongre de “lebaleb” doluydu. Buna alışmamak, her fırsatta yüzlerine vurmak gerekir. Sanki KHK ile koronavirüsün AKP kongrelerine girişini yasakladılar!" diye yazdı.

AKP'nin gelecek dönemde parlatmayı düşündükleri çıkışın yeni anayasa olduğunu vurgulayan Balbay, "Herkes katılsın, kimse bagajını getirmesin, 84 milyonu kucaklasın, millet nasıl istiyorsa öyle olsun! Ne güzel sözler! Ama önce sorarlar: Senin anayasa kurumuna saygın var mı? Yok...

Şu sözünü de yukarıdakiler gibi cilasını kazıyarak okumalı: “82 Anayasası geçerliliğini kaybetti!”

Bu, şu anda ülkeyi anayasasız yönetmekte olmanın açığa vurumu. Anayasa maddelerinden Anayasa Mahkemesi’ne kadar her şeyi kendine göre yorumla, sonra da yeni anayasa çağrısı yap.

Ne demişler? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!" ifadelerini kullandı.

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