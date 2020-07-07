Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: AKP, tabanındaki muhafazakâr kaymayı Ayasofya'yla durdurmaya çalışıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'oyuna gelmek' olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye’nin ve dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele içinde olduğu bu dönemde Ayasofya neden öne çıkarıldı?

Soruyu AKP’nin icraat yöntemiyle sormak gerekirse, Ayasofya açılımının nedeni ne? Yukarıda özetlediğimiz süreç çok net... Yakın geçmişte bu açılım istenmedi. Şimdi de gerçekten istenen bir açılımsa bir kararnameye bakar." diye yazdı.

Mustafa Balbay, Ayasofya'nın ibadete açılmasınının nedenlerini de şu şekilde sıraladı "1- AKP, önümüzdeki bir yıldan daha kısa süreçte seçim planı yapıyor, onun araçlarından biri olarak görüyor.

2- Koronavirüs üzerinden karşıtlık üretilemedi. CHP, Millet İttifakı ile kutuplaşma yaratılamadı. Buna zemin aranıyor. Ama bu da tutmadı. Herkes, “açacaksan aç” deyince kutup uçları elinde kaldı. İçeride karşıt bulamayınca dışarıdan aranıyor!

3- AKP, tabanındaki muhafazakâr kaymayı bununla durdurmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da bunun eseri.

4- Üçüncü maddenin devamı olarak DEVA ve Gelecek Partisi’ne geçişleri durdurup bu iki partinin büyümesini engellemeye çalışıyor!" olarak değerlendirdi.

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