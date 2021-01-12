Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: AKP ile MHP arasındaki derin görüş ayrılıklarından söz edilmiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP ile MHP arasında derin görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, "Erdoğan’la Bahçeli “yol arkadaşı” değil, “dava arkadaşı” da değil. Sadece iktidar birlikteliği. Zira “iktidar ortaklığı” da değil.

Üç temel ayrılık konusu olduğu dikkati çekiyor:

1- HDP’nin kapatılması.

2- İYİ Parti’nin yanaştırılması.

3- Sistem değişikliği. Bahçeli, HDP’nin kapatılması görüşünü kamuoyu ile de paylaştı. Erdoğan, buna karşı olduğunu çevresine söyletti" diye yazdı.

AKP ve MHP arasında İYİ Parti'ye bakışın farklı olduğunu savunan Mustafa Balbay, "Erdoğan ne yapıp edip İYİ Parti’yi Cumhur’a çekmekten yana. Bahçeli de Cumhur’un içine çekmekten çok MHP’nin içine çekmekten yana. Bahçeli, Meral Akşener’i “büyütecek” bir adımı istemiyor.

Erdoğan, İYİ Parti Cumhur’a gelmese bile Akşener’in parlamenter sistem hassasiyetlerine yanıt vererek Millet İttifakı’ndan çekmeyi seçimlik taktikler arasında değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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