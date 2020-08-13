Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: AKP iktidarıyla barıştan demokrasiye, özgürlükten uzlaşmaya kadar kirlenmedik kavram kalmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu ve 19 yaşına girdiğini belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "AKP iktidarı ile birlikte barıştan demokrasiye, özgürlükten uzlaşmaya kadar kirlenmedik kavram kalmadı. Bütün değerleri kullanıp tükettiler." diye yazdı.

Mustafa Balbay, Avrupa Birliği'ne tam üyelik ve demokratikleşme hedefleri vaatleriyle iktidara gelen AKP'nin gitmemek üzere devlete yerleşmenin adımlarını attığını iddia ederek, "Yolda sürekli “dönemsel ortak” değiştirdi. AB’ye tam üyeliğin bir devlet politikası olduğunu ilan edip devletin temellerini sarsacak her adımı attı." ifadelerini kullandı.

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