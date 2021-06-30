Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: Rus uçakların Avrupa’da uçuş sertifikası yok; THK lisansı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’de yangın söndürmede kullanılmaya başlanacak

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Marmaris'te bir kişinin hayatını kaybettiği yangında Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmamasına ilişkin olarak, ''Rusya’dan beklenen uçaklar Kaş, Dalaman, Tarsus, Genç ve Marmaris yangınlarından sonra geldi. İHALE şartnamesine 'su kapasitesi 5 bin litre ve üzerindeki uçak' koşulunu koyan Orman Bakanlığı, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçaklarını sistem dışına itti. Rusya’dan getirilen uçaklar uçuş lisansından sonra kullanılmaya başlanacak'' dedi.

Mollaveisoğlu'nun "Ormanlar yansın diye her şey yapıldı" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde uçak olmadan orman yangınlarına müdahale edilemez...

Türk Hava Kurumu uçaklarını devre dışı bırakan Orman Bakanı, geçen yıl Rus şirketle anlaştı... O uçakların Türkiye’deki arazi koşullarına uymadığını uzmanların ağzından yazdık... Günlüğü 1.3 milyon TL ile dünyanın en pahalı kiralamalarından biriydi...

Pilotlar da kiralıktı... Marmaris yanarken o uçakları aradı gözlerimiz... İddialara göre geçen yıl parasını alamayan Rus şirketi bu yıl uçakları getirmemişti...

Yangın söndürmek gibi bu ülkenin doğasını, ağacını, kuşunu, doğal yaşamını, milli servetini korumak ve kollamak işini 'piyasalaştırırsanız', devletin elinden alırsanız, elin adamının size yapacağı budur! Nihayet Kaş, Dalaman, Tarsus, Genç ve Marmaris’te yanan ormanların ardından uçakların dün getirildiği açıklandı.

Bu uçakların Avrupa’da uçuş sertifikası yok. THK lisansı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Rus uçakları Türkiye’de yangın söndürmede kullanılmaya başlanacak.

Yanan her ağaçtan ormana bakan Pakdemirli sorumludur... Kül olan her hayatın ağır yükü onun omuzlarındadır...

Neden THK uçakları yok? Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını neden hangarda bekletiyorsunuz? Onlar söylemeden ben yanıt vereyim... Yine 'uçaklar hurda' hikâyesini anlatacaklar...

CL-215... ABD, Kanada, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Fransa, İtalya bu uçaklarla yangınlara müdahale ediyor...

Bizimkiler hangarda çürütülüyor... Oysa yakın zamanda Wiking Air, Bombardier firmasından bu uçakların üretimini ve yedek parça tedarikini satın aldı... Türkiye’ye 'Elinizdeki uçakların 5 yıl daha bakım ve onarımını yaparız' teklifinde bulundu... Hatta 'İstiyorsanız uçakları satın alalım' dediler...

Orman Bakanlığı’nın çürümeye terk ettiği uçaklar çok basit müdahaleler ile uçar hale getirilebilirdi. Uzman pilotlarla konuşuyorum... '4 adet CL-215 uçağımıza bugün bakılsa yarın uçarız' diyorlar...

Bu uçakların gövdesi kanatları ile birlikte tek parça... Yani eskimeleri söz konusu değil, ihtiyaç yalnızca teknik bakım... Wiking Air teklifi yapmış, neden dikkate almadınız? Kaldı ki orman yangınlarını söndürmek gibi hayati bir meselede Türkiye neden uçak filosunu yenilemiyor? Neden nitelikli personel ve pilot gücümüzü kullanmıyor?

'İtibardan tasarruf olmaz' diyerek saraylara milyarlar akıtan AKP zihniyeti, neden ormanların, içinde var ettiği yaşamla birlikte kül olmasına göz yumuyor?"

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