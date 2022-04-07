Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: İktidar, ormanları yandaş firmalar aracılığıyla Avrupa’ya peşkeş çekti

Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı’nın, yanan orman alanlarındaki milyonlarca ağacı yandaş şirketlere değerinin 25 kat altında verildiğini yazan Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, tahsisler yolu ile de ağaç kıyımının sürdüğünü yazdı.

“Avrupa Birliği ülkeleri kendi ormanlarındaki kesimleri azaltıp Türkiye ormanlarını hammadde üretim merkezine dönüştürdü. Ormanlarımız ‘önlenemeyen’ yangınların yanı sıra çokuluslu şirketlere hammadde temini için endüstriyel plantasyon ve olağanüstü üretim (kesim) yolu ile de yok ediliyor” diyen Mollaveisoğlu, Orman Bakanlığı’nın orman alanlarındaki üretimi, olması gerekenin dört katına çıkardığını ifade ederek; "Bu şirketlere verilen tahsisler de tıpkı yangın alanlarında yapıldığı gibi değerinin çok altında belirleniyor... Yılda 10 milyon metreküp üretim planlanan ormanlarımızdan 40 milyon metreküp ağaç kesiliyor! Kesimi yapanlar AKP’ye yakın ayrıcalıklı, çokuluslu şirketler... Yalnızca tek bir firma Avrupa’nın MDF ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor” diye yazdı.

“Bir elin parmağı kadar olan şirketlere orman ürünlerinin metreküpü, piyasanın yarı fiyatına kimi zaman daha da altında veriliyor” iddiasını öne süren Mollaveisoğlu, şunları kaydetti:

“Orman tahsisleri, dün Cumhuriyet’te yer alan yangın alanlarının satışı haberinde yer verdiğimiz gibi ihalesiz olarak yapılıyor!

Tahsisleri alan firmalar belli... Bu firmalardan en büyüğü, Avrupa’ya ihraç edecekleri orman ürünlerini iki yılda 5 milyar Avro’dan 25 milyar Avro’ya çıkarmayı hedefliyor! 5 milyar Avro’dan 25 milyar Avro’ya çıkacak ihracatın kaynağı ormanlarımız! Yani sadece bu firmanın kapacağı üretim iki yılda beş katına çıkacak! Ormanlardan yapılacak kesimler 10 yıllık planlar halinde, her yıl miktarı belirlenerek hesaplanıyor. Kesim miktarı belli olduğu halde ihracat artışını firma beş katına çıkaracağını kime ve neye güvenerek açıklıyor!”

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