Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: Yangın alanlarını yandaş şirketlere veren iktidar, metreküp emval maliyetini 25 kat düşük hesaplamış! 

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, son yıllarda yaşanan orman yangınlarına ilişkin olarak '"Biz 'Neden uçaklar yok? Neden helikopterlerde ısrar ediliyor? Neden göz göre göre ormanlarımız yanıyor?' diye yazıp konuşurken orman alanlarından elde edilecek milyarlarca lira birilerinin iştahını kabartıyormuş! Yangın alanlarını yandaş şirketlere veren iktidar, metreküp emval maliyetini 25 kat düşük hesaplamış! Metreküpü 2.500 TL olan tomruk, ortalama 100 TL’den yandaşlara verildi. Milyonlarca metreküp orman emvalinden söz ediyorum!" dedi.

Mollaveisoğlu, orman yangınları üzerinden sağlanan ihalelere ilişkin şunları yazdı:

"Yanan orman alanlarının temizliğini sağlamak için yapılan ihalelerde Kamu İhale Kanunu ve Rekabet Kanunu hiçe sayıldı. Orman Genel Müdürlüğü, alışılmışın dışında, orman köylüsünü koruyan anayasaya aykırı olarak büyük partiler halinde ihaleye çıktı. Partilerin büyüklüğü nedeniyle piyasadaki en büyük firmaların girdiği ihalelerde, küçük işletmelerin, orman köylülerinin ve kooperatiflerin önü kesilmiş oldu. İhalede satılan değerlerin metreküp miktarı yani emval oranı da düşük gösterildi. Uzmanlara göre yanan orman alanlarındaki 20 milyon metreküp emval, 13 milyon olarak hesaplanıp yandaşlara pay edildi.

Yani emvalin metreküp fiyatı 20-25 kat düşük bedelle verildiği gibi 7 milyon metreküp ekonomik değer, kamunun elinden yandaş firmaların kasasına aktarıldı.

AKP iktidarı orman alanlarındaki emval değerleri 7 milyon metreküp düşük göstermesinin yanı sıra tomruk, telefon ve maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odunu gibi milyarlarca lira tutan emvali de değerinin çok altında satarak büyük vurguna imza attı. Örneğin tomruğun metreküpünü 100 TL ortalama ile satın alan yandaş şirketler, normal şartlarda o tomruğun metreküpüne 2.500 TL ödeyeceklerdi. Yolsuzluğun büyüklüğüne bakar mısınız? 20 milyon metreküp emvalden söz ediyorum..."