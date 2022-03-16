Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: AKP ve MHP'nin seçim tasarısının içinde bazı mayınlı maddeler var

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim kanunu teklifiyle ilgili olarak, "AKP ve MHP, muhafazakâr seçmen bölgelerinde 2018 seçimlerinde 'artık oylar' nedeniyle milletvekili kaybetmişti. Şimdi artık oylar hesaba katılmayacak! İttifak içinde bile olsa bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için seçmen bölgesindeki barajı geçmesi gerekiyor. Yani küçük partilerin ittifakta yer almalarının avantajı tırpanlanıyor... Seçim kurulları ve seçim kütüklerinde de bir dizi değişiklik yapıldı. Ve tüm bu değişiklikler muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine düzenlendi!" dedi.

"Yani iktidar sahada kaybettiğini görünce masada kazanmaya çalışıyor…" diyen Mollaveisoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tasarının içinde bazı mayınlı maddeler var. Örneğin, 'Partilerin, tüzüklerinde belirtilen kongreleri üst üste iki defadan fazla ihlal etmemiş olma koşulu…' Eğer bu ihlal var ise o parti seçime giremeyecek…

Neden böyle bir ifadeye ihtiyaç duyuldu? Bu madde kapsamında değerlendirilecek bir muhalefet partisi var mı?

Anketlerden, sandıktan, seçmenin tercihlerinden çıkmayan iktidarlar, seçim kanunu ile oynar...

Muhalefet vahim bir hata yapmaz ise halkın iradesini kanunlarla değiştirmek hiç mümkün olmamıştır..."