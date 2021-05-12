Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt: Mafyayı da, kötü iktidarları da koruyan mağdurların sessizliğidir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, mafyayı da, kötü iktidarları da koruyanın sadece kendi sessizliği değil, mağdurların sessizliği olduğunu belirterek, "Kâğıt üzerindeki anlaşmaları, yasaları, kuralları bir yana atıp onlardan daha güçlü olduğunu varsaydığımız yeraltı ahlakının karanlığında elde etmeye çalıştığımız irili ufaklı kazançlara alıştırılarak yaşamayı kabul ettiğimizden beri... Bizim suça bulanmış ve suçu kanıksamış mikro dünyanızdan güç alan makro dünya, kendisini suçtan ve suçlulardan besleyerek büyütür." diye yazdı.

Hukuka, insan haklarına, barışa, adalete önem veren bir avuç aydınını hapse atan, ülkeden kovan sistemin bugüne kadar kimleri el üzerinde tuttuysa ülkeyi onların yönettiğini savunan Söğüt, "Sadece Ortadoğu’da değil, tüm dünyada narkotiğin asla suçun peşinde olmadığını, aksine suçlularla birlikte çalıştığını, uyuşturucu baronlarıyla devletlerin sıkı pazarlıklar yaptığını ve dünyayı legal ekonomiden çok illegal bir ekonominin döndürdüğünü, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında nasıl pazarlıklar döndüğünü ve günümüzdeki savaşların ve terörün temelinde bu kirli anlaşmaların olduğunu tüm dünya bilir. O yüzden devlet, mafya ve siyaset ilişkisi bir üçgen değil, aslen dairedir." ifadelerini kullandı.

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