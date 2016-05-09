Cumhuriyet yazarı: Gayrettepe - 3. havalimanı metro projesi 2018'e yetişmez

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, metronun 2018'e yetişmeyeceğini öne sürdü. "3. Havalimanı İstanbul'un başına bela olur" diyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İGA Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özdemir'in açıklamalarına değinen Toker, "Bugün Özdemir’in söz ettiği güncel “bela”yı araştırdığımızda ise şöyle bir fotoğraf çıkıyor karşımıza: 3. havalimanının ilk bölümü 2018’in Şubat ayında açılacak. Olabildiğince erken açılış konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verildi. Nihat Özdemir biliyor ki, en iyimser ihtimalle 2017 başında kazmanın vurulacağı Gayrettepe - 3. havalimanı metro projesi, mümkün değil, 2018 başına yetişmez! Çünkü ne kadar hızlı çalışılırsa çalışılsın, bu ölçekteki bir metro projesinin 3 yıldan önce tamamlanmasının zor olduğu belirtiliyor" dedi.

Çiğdem Toker'in, "Metro 2018'e yetişmez" başlığıyla yayımlanan (9 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

İtiraf edeyim:

Kırk yıl geçse, Nihat Özdemir’in 3. havalimanından “İstanbul’un başına bela olabilir” diye söz edeceğine ihtimal vermezdim. Kendi kategorisinde, dünyanın en büyüğü olacak denilen bir projeden söz ediyoruz.

22.1 milyar Avro’luk bu projeyi yürüten İGA A.Ş. yönetimindeki müteahhitlerden biri olan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, Forum İstanbul’daki konuşmasında şöyle diyor: “3. havalimanına gelecek yolcu ve araç sayısı belli.

Ancak bunu taşıyacak karayolu, demiryolu, metro, 2 yıl önce söylememize rağmen ihalelerini bile yapmaya muvaffak olamadık. Bunları yapmazsak, limanlarımız havalimanlarımızın hepsi açıldığında İstanbul’un başına bela olacak yatırımlar haline gelecek.

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Önce bir soru-cevap:

Özdemir, “normal koşullarda” çok tartışılması gereken bu çıkışı ne zaman yapıyor? Başbakan Davutoğlu’nun gideceğinin kesinleştiği, yerine de -bu projenin siyasi-bürokratik sorumlusu konumundaki- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın geleceğinin konuşulduğu günlerde. 3. havalimanının sadece İstanbul’un değil, genelde Türkiye’nin başına birçok sorun boca edeceğini bu köşede defalarca işledik.

(Doğa kıyımından başlayıp Hazine garantilerine uzanan bir sorunlar seti.) Bugün Özdemir’in söz ettiği güncel “bela”yı araştırdığımızda ise şöyle bir fotoğraf çıkıyor karşımıza: 3. havalimanının ilk bölümü 2018’in Şubat ayında açılacak. Olabildiğince erken açılış konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verildi. Fakat bu açılışın “ele güne” fiyaka yapmanın dışında bir anlam taşıması için, küçük bir ayrıntıya gerek var: Havaalanına kolay ulaşım.

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Bu da daha önce ilan edildiği gibi, Gayrettepe - 3. havalimanı metro hattının yapılmasıyla mümkün. Gelgelelim, 33 km. uzunluğunda ve beş duraktan oluşması planlanan bu hattın inşaatına şu ana dek başlanmış değil. Geçen yaz yapılan etüt-proje ihalesinin ardından, asıl inşaat ihalesinin 2016 başında açılacağı söyleniyordu.

Yılı yarıladık. Henüz ihale yok. Olamaz da çünkü işi bilenler etüt/proje/ mühendislik/danışmanlık ihalesinin ardından bu çalışmanın bitmesi ve sonra inşaat projesi ihalesi açılmasının bu yıl sonundan önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hızlı çalışın” talimatıyla, açılışı sürekli öne çekilen 3. havalimanı inşaatı ile buraya ulaşımı sağlayacak Gayrettepe metrosu inşaatı arasında muazzam bir takvim uyumsuzluğu ortaya çıkmış durumda. İşte

Nihat Özdemir biliyor ki, en iyimser ihtimalle 2017 başında kazmanın vurulacağı Gayrettepe - 3. havalimanı metro projesi, mümkün değil, 2018 başına yetişmez! Çünkü ne kadar hızlı çalışılırsa çalışılsın, bu ölçekteki bir metro projesinin 3 yıldan önce tamamlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Sözün özü, o kadar ormana, ağaca, krediye, finansmana, işçi ölümüne, zemin etüdüne rağmen, atıl kalma ihtimali bulunan bir projedir söz ettiğimiz. Yine de “Amaan, Şubat 2018’e kim öle kim kala” diyenler varsa, onlar da büsbütün haksız olmayabilir