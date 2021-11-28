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Cumhuriyet yazarı Kongar: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi mahpusları; adalet, hak, hukuk arayışlarını unutmayınız!

28 Kasım 2021 09:29

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, "İnsanların, kötülükleri, haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kanıksamaları, onların varlığından bile daha büyük bir felakettir." düşüncesini dile getirdi.

Kongar yazısında, "İçerideki ve dışarıdaki KHK’lileri...Genco Erkal, Metin Akpınar, Müjdat Gezen gibi, Cumhurbaşkanına hakaretten yargılananları... Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi mahpusları... Gerçek ve doğru haber verdikleri için cezalandırılanları... Hastaları, yaşlıları, anneleri, bebekleri, çocukları... 28 Şubat mağdurlarını... Montrö’yü savunan amiralleri... Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarını... Ve insanlığı, özellikle de kendi insanlığınızı...İyilik, Adalet, Hak, Hukuk arayışlarını  UNUTMAYINIZ!" ifadesini kullandı. 

 

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