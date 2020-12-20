Cumhuriyet yazarı Kongar: Osman Kavala davası yeni bir 'adalet deformasyonuyla' karşı karşıya olduğumuzun haberini veriyor galiba! 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar,15 Temmuz dosyasından ilk kez hâkim karşısına çıkan 1116 gündür tutuklu olan Osman Kavala'nın davasını yazdı.

Kongar yazısında, "İktidarın bilmem kaçıncı sözde 'Adalet Reformu'nu gündeme getirdiği sırada, Osman Kavala’ya açılmış olan davalardan birinin daha duruşması yapıldı ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi." değerlendirmesini yaptı.

Kongar, adalet reformunun gündeme geldiği günde davanın gününe kadar yaşananları özetleyerek, "Evet, yeni 'Adalet Reformu Paketi' ilan edildiğinde görülen bu dava, hem iç hem de dış dünyaya, yeni bir 'Adalet Reformasyonuyla' değil, olsa olsa yeni bir 'Adalet Deformasyonuyla' karşı karşıya olduğumuzun haberini veriyor galiba!" görüşünü savundu.

TIKLAYIN | 15 Temmuz dosyasından ilk kez hâkim karşısına çıkan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi