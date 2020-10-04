Cumhuriyet yazarı Kongar: İyi Parti’yi parçalasalar bile, onların yanına geçenler sadece 'kaybedenler kulübüne' katılmış olacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, İyi Parti kongresi sonrası yaşanan tartışmalara bugünkü köşesinde değindi. Kongar, "İyi Parti’yi parçalasalar bile, onların yanına geçenler sadece 'kaybedenler kulübüne' katılmış olacak" görüşünü savundu.

Kongar, "MHP destekli Erdoğan/AKP iktidarı 18 yıl boyunca, bütün kozlarını oynamış ve artık seçmen desteğini kaybetmiş görünüyor. Elinde ne yeni bir vaat kaldı, ne de parlatacağı yeni bir umut: Bu nedenle, 'Demokratik Milliyetçiliğe' karşı 'Demagojik Milliyetçilik' kartını oynayarak, yani İyi Parti’ye karşı MHP’yi parlatarak, seçmen nezdinde yitirdiği desteği, partiler bazında, ayak oyunlarıyla telâfi etmeye çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.

Kongar, "Oysa bu da umutsuz bir çaba, çünkü seçmen artık bu rejimden de bu iktidardan da umudunu iyice kesmiş görünüyor. Bu nedenle, İyi Parti’yi parçalasalar bile, onların yanına geçenler sadece “kaybedenler kulübüne” katılmış olacaklardır." yorumunu yaptı.

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