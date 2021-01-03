Cumhuriyet yazarı Kongar: İktidar gidiyor ama gitmeden önce, topluma çok ağır bedeller ödetecek gibi görünüyor!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, “İktidar gidiyor ama gitmeden önce, topluma çok ağır bedeller ödetecek gibi görünüyor!” görüşünü savundu.

Kongar yazısında, “Ülkenin ekonomik krize girmesiyle birlikte başarısızlığı iyice kanıtlanan 'Şahsım Devleti' rejimi hızla yıprandı. İktidar büyük bir hızla seçmen desteğini yitirmeye başladı... Ama ne yazık ki bu yıpranmayı engelleyecek, toplumu rahatlatacak, seçmen desteğini yitirmesini durduracak önlemler yerine, bir yandan baskıyı artırmayı, öte yandan milliyetçilik ve dincilik üzerinden demagojiyi şiddetlendirmeyi tercih etti." düşüncesini dile getirdi.

Kongar, "Bu yazıda sözünü ettiğim yargı sorunları, buzdağının görünen kısmıdır.Bunların arkasında, KHK mağdurlarından tutun da, hapisteki gazetecilere, bebeklere, çocuklara, AKP Genel Başkanı olarak tarafsızlığını yitirmiş olan Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına maruz kalanlara kadar, pek çok haksızlık ve hukuksuzluk sorunu vardır." ifadesini kullandı.