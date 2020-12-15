Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Yaptırımlar 2021 yılına damga vuracak, Türkiye'nin atacağı reform adımlarını belirleyecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, iktidarın "reform" söyleminin, ekonomideki tıkanmanın yanı sıra Batı'dan gelmesi beklenen yaptırımların katkısının büyük olduğunu, iş dünyasının da ekonomiyi zora sokacak yaptırımları bertaraf etmenin yollarını aradığını belirterek, "Aslında yapmak istediklerinin “Türkiye’nin yeniden güçlü biçimde Batı’ya dönmesi için Cumhurbaşkanı’nı cesaretlendirmek” olduğunu söyleyebiliriz. Geleceklerini Batı’yla yeniden bütünleşmede görüyorlar, Cumhurbaşkanı’na da “Ancak bu şekilde iktidarda kalabileceğini çünkü ekonominin yürümesi için başka çaresi bulunmadığını” hatırlatıyorlar. Sadece TÜSİAD ya da TOBB değil, iş dünyasının büyük çoğunluğunun, bu arada iktidara yakınlığı ile bilinen MÜSİAD’ın da aynı tercihin yapılmasını istediği belirtiliyor." diye yazdı.

2021 yılına yaptırımların damga vuracağını ve Türkiye'nin atacağı reform adımlarını belirleyeceğine işaret eden Erdal Sağlam, "Mevcut iktidarın bu pazarlığı nasıl yürüteceği, Batı’dan gelebilecek “idari sistem” dahil radikal reform taleplerine nasıl yanıt vereceği hayati öneme sahip. Sadece siyasi tabloda değişiklikler yaratması açısından değil, tüm halkın, hatta çocuklarımızın ekonomik geleceği açısından da iktidarın çok ciddi bir yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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