Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Türkiye ekonomisinin mevcut iktidar anlayışıyla düzelmesini beklemek hayal

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 17'yi aştığını belirterek, "Hem enflasyon oranlarında hem de Merkez Bankası faiz oranlarında en kötü oranların geride kaldığını düşünmüyorum. İktidar, klasik hale gelen yanlış ekonomi yaklaşımı nedeniyle, bulduğu ilk fırsatta faiz indirimine gitmek isteyecektir. Ancak bu ay ya da haziranda reel faiz oranlarında önemli bir düşüş olmayacağı için, bu ayları pas geçse de 3-4 ay sonra faiz indirimi yapmak için her şeyi deneyecektir." diye yazdı.

Petrolde, tarımsal girdide ve taşımacılıkta ciddi fiyat artışlarının yaşandığını ve bu artışların iç fiyatlara yansımadığına vurgu yapan Sağlam, "Kurlar düşmeden enflasyonda yükseliş trendinin kırılmasının çok zor olduğu ortada. Kurların düşmesi için Rusya ve Çin ile ilişkilerin bozulmasının getireceği sıkıntıları göze alarak Batı ile radikal sıkı bir işbirliğine girilmesi, bunun uzantısı olarak iktidarın içeride hem ittifak hem parti içindeki yol arkadaşlarını değiştirmesi şart gözüküyor. Tabii ki bununla birlikte yönetici kadrolarda rasyonel anlayış ve liyakat sistemine dönülmesi, radikal ekonomik reformların hayata geçirilmesi, belki IMF ile kaynağa bağlı yeni işbirliği gerek.

Bunları yapmadıktan sonra, Türkiye ekonomisinin mevcut iktidar anlayışıyla düzelmesini beklemek hayal olacaktır. Bunlar olmadan, “Enflasyonda da faizde de en kötüsü geride kaldı” demek pek akla yakın değil..." ifadelerini kullandı.

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