Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Pandemi sonrası dış kaynak ihtiyacı büyüyen Türkiye ekonomisi için önemli bir risk oluşturuyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, pandemi sonrası dünya ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığını belirterek. "Dünyadaki toparlanmaya karşılık Türkiye ekonomisinin ise “yönetilemeyen iç ve dış siyasi krizler” nedeniyle hızla savrulduğuna şahit oluyoruz" diye yazdı.

Türkiye ekonomisinin kötü gidişatında iktidarın yanlış politikalarını ülkeyi çok vahim bir tabloya sürüklediğini söyleyen Sağlam, "Son günlerde küresel piyasalardaki gelişmelere TL’nin verdiği tepki, Türkiye ekonomisinin ne kadar yüksek kırılganlığa sahip olduğunun kanıtı gibi. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla, Türkiye’nin olumsuz ayrışması devam ediyor. Yani dolar küresel anlamda değer kaybetse de kazansa da TL’nin sürekli değer kaybettiği görülüyor. Uluslararası finans kesiminde, risk iştahının azalmaya devam edeceği, bu nedenle yatırımcıların gelişmekte olan ülkeler arasında çok daha seçici davranacağı beklentisi büyüyor. Bu durum kırılganlığı devam etmesine karşılık dış kaynak ihtiyacı büyüyen Türkiye ekonomisi için önemli bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın artık geniş toplum kesimlerinin taleplerine karşı duyarsız bir tavır içine girdiğini belirten Sağlam, "Son çek düzenlemesinde olduğu gibi önlem alınsa bile yanlış kararlar alınıp sürekli yeniden düzeltilmesi de mevcut yönetimin kapasitesine ve liyakatin tümüyle yok olduğuna ilişkin kaygıların pekişmesine neden oluyor" diye yazdı.

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